Weer brand in hooibalen Lexmond

Foto: archief

Aan de Driemolensweg in Lexmond heeft zondagavond een stapel hooibalen in de brand gestaan. De brandweer is de hele nacht in de weer geweest om de vuurhaarden te bestrijden. In oktober brak er ook al een hooibrand uit bij de boer in Lexmond.

De brandweer is tot maandagochtend druk bezig geweest om het hooi uit elkaar te trekken. Daarna kon de boer het van ze overnemen. Er kwam veel rook vrij bij de brand. Door de veranderlijke wind trok de rook over de A27 maar ook over Lexmond zelf. De brandweer waarschuwde omwonenden om ramen en deuren te sluiten. Het is nog niet bekend hoe de brand dit keer kon ontstaan.