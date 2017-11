Bij een brand in een flatgebouw in de Rotterdamse wijk Spangen zijn uit voorzorg twee huizen ontruimd. De brand brak zondagavond uit op de vierde etage van een pand aan de Taandersstraat.

Er was niemand aanwezig in het flatgebouw. De bewoners van twee huizen ernaast werden door de brandweer naar buiten gestuurd. Niemand is gewond geraakt.

De oorzaak van de brand is nog onbekend.