Cao-onderhandeling ECT mislukt

Foto: archief

De onderhandelingen tussen de vakbonden en de directie van ECT in de Rotterdamse haven zijn op niets uitgelopen. Vakbond FNV Havens is ontevreden over het eindbod van de directie van het overslagbedrijf.

De medewerkers van de terminal willen betere arbeidsvoorwaarden , waaronder werkzekerheid. Ook zijn ze ontevreden over het verschil tussen oude en nieuwe salarisschalen. De nieuwkomers krijgen minder betaald. FNV Havens gaat later deze week in overleg over het eindbod van ECT. Dan wordt ook besloten wat de vervolgstappen zullen zijn.