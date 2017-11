Waarschuwingsmissie dodelijke suikervanger xylitol

Voor beagelhond Roy van Schiedammer Carlos van As is het eten van een Peijnenburg Zero-ontbijtkoek met het suikervangmiddel xylitol fataal geworden, maar met een inderhaast opgezette flyer en posterwaarschuwingsactie kunnen andere hondenlevens nog gered.

Na nauwgezet overleg met de Peijnenburg koekfabriek is dit nu de gezamenlijke missie in maar ook buiten de Benelux, waar deze voor met name honden schadelijke ontbijtkoekplakken te koop zijn.

Op van As' facebook-alertieoproep werd massaal vanuit heel Europa gereageerd door verontruste viervoetebezitters, aanleiding voor de Peijnenburg-directie om met een donatie van duizenden euro's de flyer-alarm- en posteractie van de ontroostbare Schiedammer te ondersteunen.

Betrokkene vloggenist JFK ging onder de bezielende begeleiding van beagles Bas, Bo en Luca op verstrekkingsmissie mee.........