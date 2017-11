Trots Excelsior en crisis bij Feyenoord in SC Rijnmond

Ze staan dicht bij elkaar op de ranglijst van de eredivisie, maar toch is de stemming bij Feyenoord en Excelsior compleet anders. Bij Excelsior zijn de trots op de zevende plaats, bij Feyenoord treuren ze om de zesde plaats. In Sportclub Rijnmond komen de situatie's van beide clubs aan bod.

De vorm van Jens Toornstra is een goed voorbeeld van de penibele situatie waarin Feyenoord zich bevindt. Waar de middenvelder vorig seizoen nog zo goed was dat hij clubicoon Dirk Kuyt uit de basis speelde, daar is hij dit seizoen veel minder opvallend aanwezig. Ook in de het duel met zijn oude club ADO Den Haag, dat in 2-2 eindigde, speelde Toornstra zondagmiddag een anonieme rol.

De zevende plaats na elf wedstrijden is bij Excelsior nog geen reden voor polonaise, maar trots zijn ze in Rotterdam-Kralingen zeker op hun club. De goede prestaties van Excelsior lopen parallel met de groei buiten het veld. Voor het met 1-0 gewonnen duel met Roda JC werd het fanplein geopend waar de supporters gezellig met elkaar kunnen toeleven naar wedstrijden.

In Sportclub Rijnmond is verder aandacht voor de derby in de derde divisie tussen Spijkenisse en ASWH en voor de handballers van ARBO Rotterdam.