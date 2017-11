Nachtelijke afsluiting Heinenoordtunnel (A29)

De Heinenoordtunnel wordt afgesloten

De Heinenoordtunnel richting Rotterdam (A29) is deze week vier nachten afgesloten voor het verkeer. Rijkswaterstaat doet onderzoek naar de staat van de tunnel. De Heinenoordtunnel is gebouwd in 1969 en is binnen enkele jaren toe aan renovatie.

De tunnel wordt afgesloten van maandag 6 november tot en met vrijdag 10 november, telkens van 00:00 uur tot 05:00 uur. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van minimaal 20 minuten. Het verkeer wordt omgeleid via de A16, A17 en N217. De tunnelbuis voor het verkeer vanaf Rotterdam richting de Hoeksche Waard en de naastgelegen fietstunnel blijven geopend.

