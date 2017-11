Wegenwachter uit Rhoon overgestapt op waterstofwagen

Waterstof tanken kan in Rhoon

Wegenwachter Barend Broek rijdt voortaan rond met een waterstofwagen. Het is de eerste ANWB-wagen in de regio die rijdt op waterstof (H2).

Het is een proefproject. De ANWB wil graag weten hoeveel kilometer je kunt rijden met zo'n emissieloze auto.

Werking

Waterstofauto's zetten waterstof om in elektriciteit. De stroom wordt gebruikt om het voertuig aan te drijven. Het restproduct is zuiver drinkbaar water.

Het grootste probleem van deze auto's is tanken. In Nederland kan je op dit moment alleen maar waterstof tanken in Rhoon, Helmond en Arnhem.