Tien 'luchtwachters' gaan luchtkwaliteit Rotterdam beoordelen

Je hebt parkeerwachters, stadswachters en vanaf nu ook luchtwachters in Rotterdam. Zij gaan controleren of de gemeente wel voldoende doet om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Een van de kersverse luchtwachters is Reinout van Schouwen. "De lucht in Rotterdam is behoorlijk vuil en daar maak ik mij zorgen over. Voor mijn eigen gezondheid en die van mijn gezin. Ik wil dat mijn kinderen gezond kunnen opgroeien."

De luchtwachters zijn een idee van Milieudefensie en zeven grote steden doen mee. De luchtkwaliteit in Rotterdam voldoet nog steeds niet op alle plekken aan de Europese milieunormen.

Europese norm

De rechter oordeelde onlangs dat de overheid zo snel mogelijk moet zorgen dat de luchtkwaliteit overal in Nederland aan de wettelijke Europese norm voldoet.

"Ik ga aankloppen bij de gemeenteraad en de wethouders. Ik ga vragen wat ze van plan zijn met de uitspraak van de rechter. Ik zal in de gaten houden of ze daar daadwerkelijk actie op gaan ondernemen", vertelt luchtwachter Reinout.

Milieudefensie is nog op zoek naar nieuwe luchtwachters.