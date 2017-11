Station Blaak weer bijna citroentjesfris

Een blik op het opgefriste station Blaak

Station Blaak in Rotterdam heeft een make-over gekregen. Het ov-knooppunt van trein, metro, tram en bus is onder meer opnieuw bestraat. Ook zijn de fietspaden vernieuwd. Nog even en het ruikt er nog lekker ook.

De vernieuwing van het station is vooral aan de buitenkant zichtbaar. De Rotterdamse wethouder Pex Langenberg somt op: "We hebben onder meer de fietspaden verbreed en er tweerichtingsverkeer van gemaakt. Ook is de overstap verbeterd tussen het openbaar vervoer en de fiets. Op de perrons is al duidelijk hoe je naar de fietsen toe kan. Dat vinden we natuurlijk belangrijk omdat mensen in Rotterdam meer met de fiets moeten gaan reizen." Pis

Helemaal klaar is station Blaak nog niet. Het moet er de komende tijd nog wat lekkerder gaan ruiken. Nu stinkt het soms nog naar pis op de perrons. 'Geurverbreders' moeten daar verandering in brengen. "Het zal niet zo zijn alsof je een parfumerieshop binnenloopt", zegt Langenberg. "Er zijn allerlei subtiele manieren om de echt onaangename geuren naar de achtergrond te dringen." Bewegwijzering

Ook de bewegwijzering in en rond het station moet de komende weken nog duidelijker worden om ervoor te zorgen dat mensen weten waar ze heen moeten voor trein, metro, bus en tram.