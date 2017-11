Feyenoord likt wonden, Van Beek werkt aan herstel

Met negen veldspelers en twee keepers trainde Feyenoord daags na het 2-2 gelijkspel bij ADO Den Haag met een sterk uitgedunde selectie. Nicolai Jorgensen, Kenneth Vermeer en Bart Nieuwkoop ontbraken vanwege blessures, Sven van Beek werkte apart aan zijn herstel.

Van Beek trainde met fysiotherapeut René Dannenburg om terug te keren van een heupblessure. De verwachting is dat hij na de interlandbreak weer inzetbaar is. Hoe lang Vermeer (enkel), Jorgensen (gebroken pols) en Nieuwkoop (hamstring) aan de kant staan, is nog onduidelijk.

Vanwege de interlandbreak zijn veel spelers weg bij Feyenoord. Na de internationale verplichtingen keert iedereen terug in Rotterdam om toe te werken naar het thuisduel met VVV-Venlo.