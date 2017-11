Zoon loempiabakker:'Uiteindelijk willen mijn ouders gewoon werken'

Loempiakraam Pham bij metrostation Zuidplein

De rechter doet binnen twee weken uitspraak in het kort geding dat loempiakraam Pham heeft aangespannen tegen de gebiedscommissie Charlois in Rotterdam. Pham moet met zijn kar weg bij het winkelcentrum Zuidplein. Hij wil in ieder geval twee maanden uitstel.

Alexander Pham zet alles op alles om de kraam van zijn ouders te redden. Hij vindt dat de loempiakar in ieder geval open moet blijven tot de opening van het nieuwe zwembad Hart van Zuid op 22 januari 2018. Onlangs werd bekend dat loempiakraam Pham na 32 jaar de luiken definitief moet sluiten. De toenmalige deelgemeente Charlois had in 2004 al besloten dat Charlois standplaatsvrij moet worden, maar gaf Pham steeds tijd om te vertrekken. Geduld

Vorige maand kwam er een eind aan het geduld. De gebiedscommissie vindt het ten opzichte van andere ondernemers bij het Zuidplein niet kunnen dat Pham zoveel extra tijd kreeg. De loempiabakker is er kapot van: "Mijn ouders zitten nu thuis, ze proberen papieren bij elkaar te zoeken voor de rechtszaken. Want ze willen toch een oplossing. Uiteindelijk willen ze gewoon werken en geen uitkering aanvragen."

Volgens Pham staat zwart op wit dat de loempiakraam open mag blijven tot de opening van het zwembad. Dat zou op 1 november zijn, maar het zwembad gaat nu pas op 22 januari open. Voorbijgangers vinden het volgens Pham maar vreemd dat de kraam weg is: "Mensen zijn zo verbaasd. Je ziet generaties komen en gaan. Ruim 30 jaar geleden zijn mijn ouders hier begonnen. Het is raar dat ze er niet meer staan. Het beeld is compleet anders."

Als de rechter vindt dat Pham toch niet mag terugkeren op het Zuidplein, dan overweegt de familie om uit te wijken naar een plek in Crooswijk of Feijenoord. Maar liever zou Pham op de oude plek blijven. "Je moet elders alles opnieuw opbouwen, je hele klantenkring, de hele rataplan. Als je dan al ruim 30 jaar op Zuidplein staat, dan ben je gewoon een statement hier."