De Wolf over Toornstra: 'Vormdip is onverklaarbaar'

Jens Toornstra. Foto ANP

Één van die spelers die deelt in de malaise bij Feyenoord is Jens Toornstra. Zondag keerde hij terug in Den Haag, waar hij bij ADO doorbrak in het betaald voetbal. Vorig jaar was één van de bepalende spelers in het kampioensteam, maar nu oogt hij, net als wat andere spelers, onherkenbaar. Hoe kan dat nou nog?

"Het is onverklaarbaar," zegt John de Wolf, oud-speler van Feyenoord. "Ik kan er heel lang over praten en op zoek gaan naar oorzaken, maar soms zijn die er niet. Het is echt niet zo dat hij bij een kans in een uitduel al in zijn hoofd heeft zitten dat hij een bal niet binnen gaat schieten. Zo werkt dat niet." Ook Fox-commentator Vincent Schildkamp heeft geen verklaring voor de vormcrisis van Toornstra. "Wij zoeken in de sportjournalistiek altijd maar naar redenen en oorzaken, maar niet alles is altijd te vatten of vast te grijpen. Hij is een speler die er keihard voor werkt, nooit verzaakt. Het komt uiteindelijk wel weer boven drijven bij Toornstra." Bekijk hierboven de volledige reportage rondom de Feyenoord-middenvelder.