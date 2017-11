Gudde krijgt gemeentelijke onderscheiding bij afscheid Feyenoord

Eric Gudde heeft zijn Algemeen Directeurschap van Feyenoord maandagmiddag overgedragen aan zijn opvolger Jan de Jong. Tijdens een speciaal georganiseerde middag kreeg Gudde een gemeentelijke onderscheiding voor zijn werk bij de Rotterdamse club. Wethouder Adriaan Visser overhandigde hem de Rotterdammert-penning.



Gudde werd in 2007 benoemd tot Algemeen Directeur van de Rotterdammers en koos er aan het begin van dit seizoen voor om zijn taken neer te leggen. De Schiedammer kreeg kort daarna een aanbieding voor de dezelfde functie bij de KNVB en is sinds november officieel in dienst in Zeist.

Zijn opvolger Jan de Jong komt over van de NOS, waar hij de laatste zeven jaar als Algemeen Directeur actief was. In totaal werkte hij ruim 24 jaar voor de televisieomroep. Het is voor het eerst dat De Jong de leiding krijgt over een voetbalclub.

De Jong kreeg uit handen van Gudde symbolisch een Feyenoord-shirt en daarna kreeg Gudde vice versa een oranje aanvoerdersband omgehangen van zijn opvolger. Dit vanwege zijn nieuwe functie bij de voetbalbond.