Zwijndrechtse Shirley wint 'Het beste brein van Nederland'

Wie heeft het meest gevoel voor taal, logica, ruimtelijk inzicht en geheugen? In het AVROTROS-programma 'Het Beste Brein van Nederland' werd gezocht naar de meest intelligente Nederlander. Shirley Boereboom uit Zwijndrecht kwam als winnares uit de bus.

In het tv-programma draait het niet om feitenkennis, maar om verschillende vormen van slimheid. Zo wordt getest wie het meest oog voor detail heeft, hoe goed het geheugen van de kandidaten is of wie het snelst kan hoofdrekenen.

De 23-jarige Shirley doorstond verschillende voorrondes en de halve finale. Tijdens de finale, waar ze het opnam tegen drie medekandidaten, werd ze uiteindelijk gekroond tot Het Beste Brein van Nederland.

"Voor mezelf was het op zich wel een verrassing", zegt Shirley. "Ik zat vorig jaar veel mee te spelen met het eerste seizoen en dan zie je dat je veel antwoorden weet." Na aandringen van haar moeder meldde zij zich dan toch maar aan voor dit seizoen. "En dit is het resultaat!"

Ze heeft haar titel lang geheim moeten houden. De opnamen vonden al plaats in juli, maar pas afgelopen zaterdag, toen de finale werd uitgezonden, mocht zij het van de daken schreeuwen.

Haar prijs? Een mooie trofee en een geheel verzorgde reis ter waarde van 10.000 euro naar San Francisco en Silicon Valley.



(Antwoorden op de vragen bij bovenstaande foto's: D, asperge, 20)