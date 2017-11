Extraatjes voor AOW-ers uitgebreid met dierenarts en rollators

Rotterdampas

Ouderen in Rotterdam met een kleine beurs kunnen binnenkort via hun Rotterdampas ook de dierenarts betalen. Dat gebeurt op aandringen van de Partij voor de Dieren (PvdD). Ook dingen als rollators, rolstoelen, rookmelders en de bibliotheek komen in het pakket.

Mensen die buiten hun AOW weinig tot niets hebben te besteden krijgen van de gemeente jaarlijks 375 euro bijgeschreven op hun Rotterdampas. Daarmee kunnen ze iets extra's kopen, zoals een fiets, een computer of allerlei hobbyspullen. Klachten

. Een van de bezwaren is dat er ook sportartikelen en schoolspullen tussen zitten. AOW-ers hebben daar vaak weinig aan. Het aanbod voor ouderen is omstreden . Een van de bezwaren is dat er ook sportartikelen en schoolspullen tussen zitten. AOW-ers hebben daar vaak weinig aan. Dieren

De PvdD stelde daarom in februari voor om in ieder geval de mogelijkheden van de Rotterdampas uit te breiden met dierbenodigdheden en de dierenarts. De PvdD stelde daarom in februari voor om in ieder geval de mogelijkheden van de Rotterdampas uit te breiden met dierbenodigdheden en de dierenarts. De motie van de PvdD is al in februari aangenomen. De gemeente heeft sindsdien gewerkt aan de invoering ervan. Helemaal gelukt is dat nog niet. Er is wel een dierenartsketen gevonden waar AOW-ers met hun Rotterdampas terecht kunnen. Maar de gemeente heeft nog geen contract kunnen sluiten met dierenwinkels. Thuiszorg

Verder is afgesproken dat AOW-ers hun tegoed op de Rotterdampas ook mogen gebruiken voor spullen uit de thuiszorgwinkels. Daar kunnen ze terecht voor rollators en andere dingen die ervoor zorgen dat ze langer thuis kunnen wonen. Verder is afgesproken dat AOW-ers hun tegoed op de Rotterdampas ook mogen gebruiken voor spullen uit de thuiszorgwinkels. Daar kunnen ze terecht voor rollators en andere dingen die ervoor zorgen dat ze langer thuis kunnen wonen. Ook mogen AOW-ers met hun financiële extraatje voortaan alarmeringssystemen en brand-, rook- en koolmonoxidemelders kopen. Bibliotheek

De gemeente Rotterdam heeft tot slot nog geregeld dat AOW-ers de contributie voor de bibliotheek volledig vergoed kunnen krijgen. Met de Rotterdampas hadden ze sowieso al 50% korting. De andere helft mag nu van het AOW-tegoed worden betaald. De gemeente Rotterdam heeft tot slot nog geregeld dat AOW-ers de contributie voor de bibliotheek volledig vergoed kunnen krijgen. Met de Rotterdampas hadden ze sowieso al 50% korting. De andere helft mag nu van het AOW-tegoed worden betaald.