Vrouw haalt bakzeil met klacht tegen Rotterdamwet

Rotterdam is niet de fout in gegaan bij de uitvoering van de Rotterdamwet, waarmee arme bewoners kunnen worden geweerd uit achterstandswijken. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald.

De zaak was aangezwengeld door een voormalig bewoonster van de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid, die vond dat haar recht op vrije vestiging was geschonden.

Maar daar was het Hof het niet mee eens. Eerder veegde de 'gewone' rechter de argumenten van de vrouw al van tafel.

Moeder

De klaagster, die een sociale uitkering had, was in 2005 in de Tarwewijk in Rotterdam-Zuid komen wonen. Een jaar later werd de Rotterdamwet ingevoerd. Die belemmerde de vrouw - een alleenstaande moeder van twee kinderen - om te verhuizen naar een betere woning in dezelfde wijk.

Als ze zes jaar of langer in de stadsregio had gewoond of een hoger inkomen had gehad, was verhuizen naar een ander pand geen probleem geweest. Maar onder de Rotterdamwet dus wel.

De vrouw heeft Rotterdam-Zuid inmiddels de rug toe gekeerd. Sinds 2011 woont ze in Vlaardingen.