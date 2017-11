Politie vindt tweede vluchtauto na moord op Hellevoeter

Een uitgebrande auto in Diemen blijkt de tweede vluchtauto te zijn die gebruikt werd bij de moord op Ergin Basacki in Rotterdam. De 42-jarige Hellevoeter werd op 28 augustus op het terras van een café op het Noordereiland doodgeschoten.

Het gaat om een KIA Rio die bij een Amsterdams verhuurbedrijf vandaan komt. De identiteit van de huurder is inmiddels bekend, maar het is onduidelijk of de huurder ook de auto bestuurde tijdens de liquidatie.

De politie is daarom op zoek naar getuigen. Door het track & trace systeem in de auto is wel bekend welke route het voertuig heeft afgelegd.

Deze wordt maandagavond tijdens het programma Opsporing Verzocht bekendgemaakt in de hoop dat getuigen de auto hebben gezien op 28 augustus.

Liquidatie

Ergin Basacki werd op 28 augustus op het terras van een eetcafé aan de Prins Hendrikkade op het Noordereiland doodgeschoten. Rond 22.20 uur stopte een auto met meerdere inzittenden. Een van hen stapte uit en schoot de man uit Hellevoetsluis neer. Die overleed ter plekke.

Die auto werd later brandend teruggevonden bij Nassauhaven. Het voertuig was in juli in Limburg gestolen.