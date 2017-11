Volkstuinders vrezen slaapverbod op hun tuintje

Rotterdamse Volkstuinders vrezen dat ze vanaf volgend jaar niet meer in de zomermaanden op hun tuintje mogen overnachten. De gemeente Rotterdam wil strenger optreden tegen illegale bewoning, drugsoverlast en prostitutie op volkstuincomplexen. Ook moeten de volkstuinen aan strengere veiligheidseisen gaan voldoen.

Deze aankondiging komt bij de volkstuinders geheel onverwachts. "Dit is echt een duveltje uit een doosje. Sinds jaar en dag slapen we hier al in de zomer op de tuin", zegt voorzitter Yvonne Claassen van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders.

Ze hebben bij de gemeente Rotterdam aangeklopt voor hulp bij het beheer van de volkstuincomplexen. Dan gaat het vooral om toezicht op de bouw van de tuinhuisjes.

Commotie

De nieuwe maatregelen komen uit de koker van Leefbaar-wethouder Robert Simons. Hij begrijpt de commotie, maar zegt dat het niet de bedoeling is om het overnachten onmogelijk te maken, wel om een aantal zaken aan te pakken.

Wethouder Simons: "De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. De volkstuinders, de besturen en de gebiedscommissies hebben aangegeven dat er een handhavingsprobleem is. Er zijn excessen: illegale bewoning, drugsoverlast en prostitutie. En daar is gevraagd om wat aan te doen."

Strengere eisen

De wethouder zegt zoveel mogelijk hierbij de goedwillende volkstuinder te ontzien, maar die moeten wel voldoen aan strengere (brand)veiligheidseisen.

Wethouder Simons: "Dan moet je denken aan maatregelen om een koolmonoxide-vergiftiging te voorkomen, ook moet de boel brandveilig zijn. We maken van de gelegenheid gebruik om de boel ook op dat terrein te actualiseren."

Eén van de volkstuinders die nu nog bezig is de boel winterklaar te krijgen, is Tiny Motz op Volkstuinencomplex Helpt Elkander in Rotterdam-Overschie. Zij is kort en bondig over de nieuwe maatregelen: "Volkstuinders in zomermaanden overnachten: ja, illegale bewoning: nee."

Protest

De nieuwe maatregelen moeten nog goedgekeurd worden door de Rotterdamse gemeenteraad. Eind november worden de plannen besproken.

De Volkstuinders zijn er niet gerust op en zullen op de stoep van de Coolsingel staan voor protest.

Yvonne Claassen van de Volkstuindersbond: "Er zijn al mensen die overwegen te stoppen met een volkstuintje als ze niet meer tijdens de zomermaanden op hun tuintje mogen verblijven. We laten van ons horen op 22 november en misschien al eerder."