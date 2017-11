De Jong over Algemeen Directeurschap: 'Ga het op mijn manier doen'

Jan de Jong nam maandag als de nieuwe Algemeen Directeur van Feyenoord afscheid van zijn voorganger Eric Gudde. De voormalig Algemeen Directeur van de NOS zegt dat de Maassluizer de landskampioen 'fantastisch achterlaat'.

"Financieel is de organisatie in orde. Er zijn geen lijken in de kast. Het mooie is dat iedereen die bij Feyenoord werkt met zoveel liefde over Gudde spreekt. Ze vinden het zo erg dat hij weg is gegaan. Dat vind ik alleen maar mooi voor Gudde", aldus De Jong, die merkt dat de buitenwereld anders over zijn voorganger heeft gedacht. "Die man wordt hier op handen gedragen."

De Jong gaat het Algemeen Directeurschap op 'zijn manier doen'. Hij houdt ervan om problemen op te lossen. "Wat dat betreft val je bij een voetbalclub, over het algemeen, met je neus in de boter", zegt De Jong met een knipoog. "Het is een organisatie die veel in het nieuws komt en waar iedereen iets van vindt. Dat is mooi, want Feyenoord heeft alleen al 2,5 miljoen 'hardcore-fans'. Voor de rest heeft iedereen in Nederland wel iets met deze club."

Kritiek van oud-rvc'er: 'Ik zit er niet mee'

Rob Slotboom, die tot september deel uit maakte van de raad van commissarissen bij Feyenoord, uitte in hetstevige kritiek op de aanstelling van De Jong. De nieuwe Algemeen Directeur werd 'een historische blunder' genoemd. "Slotboom heeft ongekende betekenissen gehad voor Feyenoord. Hij zit belangeloos met veel geld in Feyenoord en is daarmee misschien één van de mede-redders van de club. Zijn verdiensten zijn voorlopig oneindig veel groter dan die van mij."

De Jong hoopt Slotboom en de overige critici het tegendeel te bewijzen. "Ik hoop dat Slotboom en ik on speaking terms kunnen blijven. Uiteindelijk denk ik: als Slotboom een echte 'Vriend van Feyenoord' is, dan kan hij zich afvragen of dit het allerbeste is om te doen. Hij heeft dit uit zijn hart geroepen. Dat moet Slotboom dat kunnen doen, maar ik zit er niet mee."