Vertrekkende Gudde: 'Weg op het hoogtepunt'

Eric Gudde werd maandag officieel uitgezwaaid als Algemeen Directeur van Feyenoord. Hij wordt opgevolgd door Jan de Jong, ex-Algemeen Directeur bij de NOS. Volgens De Jong vertrekt de Maassluizer 'door de voordeur' bij de landskampioen.

In de tussentijd is Gudde een maand naar Australië geweest om zich voor te bereiden op zijn nieuwe baan bij de KNVB, waar hij wederom als Algemeen Directeur aan de slag zal gaan. Ook in Down Under kreeg hij de uitslagen van Feyenoord mee. "Mijn dag begon altijd vervelend, omdat ik 's morgens vroeg de uitslagen al wist", aldus een lachende Gudde, over de recente resultaten van de Rotterdammers.

Bewogen relatie met Hoetmer

Op het afscheid van Gudde gaf Gerard Hoetmer, President-Commissaris van Feyenoord, een speech. De vertrekkend Algemeen Directeur van de Rotterdammers had een bewogen relatie met Hoetmer: "Als er nieuwe mensen komen, dan schuiven de panelen altijd. Dan moeten mensen elkaar zoeken. Hij heeft zijn eigen ideeën en wij hadden als directie een eigen werkwijze." Gudde wilde geen opleiding-functie binnen Feyenoord gaan vervullen. "Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Ik vond dat helemaal niks." Toch neemt de Maassluizer ook met een goed gevoel afscheid van Hoetmer.

'Kampioenschap is het hoogtepunt'

Voor Gudde blijven vooral de positieve momenten bij: "Ik ga weg op het hoogtepunt: het kampioenschap. Toen heb ik deze beslissing genomen." Gudde noemt ook het feit dat Feyenoord op sportief en financieel gebied positieve ontwikkelingen heeft doorgemaakt.

De laatste gevoelens blijven volgens Gudde het langst bij. Maar hij toont ook zelfreflectie: "Die gevoelens verdringen de mindere zaken die zijn geweest. Laten we eerlijk zijn, die waren er ook."

Gudde heeft met zijn opvolger De Jong besproken wat voor impact de kritiek op het Algemeen Directeurschap kan krijgen: "De Jong is een slimme man en heeft dat snel door. Maar ik zie dat iedereen, die nieuw is in deze organisatie en op cruciale posities terecht komt, zich erop verkijkt." Volgens de oud-Algemeen Directeur van Feyenoord is het een kwestie van wennen. "Het is niet leuk, maar er is mee te leven."