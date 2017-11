Woningbrand Berkel en Rodenrijs veroorzaakt door brandbom

Eerder op de avond was de politie ook aanwezig bij de woning aan de Rivierenstraat voor een melding over vernielde ruiten (Foto: AS Media)

De brand die zaterdagavond woedde in een huis in Berkel en Rodenrijs is veroorzaakt door een brandbom. De politie bevestigt de vermoedens van buurtbewoners. Gezocht wordt naar een groepje jongens dat wegrende in de richting van de Gouwestraat.

De brand brak zaterdagavond rond 22:00 uur uit en zou veroorzaakt zijn, doordat er iets naar binnen werd gegooid bij het huis aan de Rivierenstraat. Dat blijkt nu een brandbom te zijn. Eerder op de avond was de politie ook bij het huis aanwezig omdat er ramen waren vernield. Toen de agenten weer weg waren, is er een brandbom naar binnen gegooid. Het explosief veroorzaakte een harde knal. De politie gaat uit van brandstichting en is op zoek naar getuigen. Omwonenden klagen al langer over drugsoverlast door de bewoner. Ze denken dat de brandbom daar mogelijk een reactie op is.