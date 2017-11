Rotterdammer krijgt van vriend mes in rug

Een Rotterdammer van 24 is maandagavond in Rotterdam-Zuid gewond geraakt bij een ruzie. Hij had een aanvaring gekregen met een vriend en daarbij is een mes getrokken. Kort erna is de vriend opgepakt.

De politie kreeg een melding dat een man met bebloede rug op de Bree liep. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk, zegt een politiewoordvoerder. De verdachte, een 37-jarige Rotterdammer, zegt dat het slachtoffer tijdens de ruzie met zijn rug tegen het mes is aangelopen. Het slachtoffer is met een steekwond naar het ziekenhuis gebracht en verkeert buiten levensgevaar.