Boksinterland in Rotterdam uitverkocht

Nouchka Fontijn (archieffoto)

De boksinterland tussen de amateurploegen van Nederland en Cuba is uitverkocht, zo meldt de boksbond (NBB). Dat betekent dat beide teams komende zondag in de Cruise Terminal in Rotterdam voor ruim duizend toeschouwers aantreden. Ook Nouchka Fontijn zal in actie komen.

Het Cubaanse boksteam komt deze maand naar Europa voor onder meer een galavoorstelling tegen een Europese selectie, op 22 november in Praag. Cuba maakt op weg naar Tsjechië een tussenstop in Nederland. Volgens de NBB treedt Cuba in Rotterdam met olympische en mondiale kampioenen aan. Enrico Lacruz, Max van der Pas en Peter Müllenberg zullen namens het Nederlandse boksteam uitkomen. Fontijn uit Schiedam bokst in het voorprogramma tegen een Oekraïense. Zij behaalde op de vorige Olympische Spelen in Rio de Janeiro de zilveren medaille in het middengewicht.