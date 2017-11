Verschillende visies bij derdedivisionisten Spijkenisse en ASWH

Zowel Spijkenisse als ASWH schoten met het 0-0 gelijkspel van afgelopen weekeinde weinig op. Beide regioclubs in de derde divisie zaterdag blijven hangen in het 'rechterrijtje'. Hoewel beide clubs erop zijn gebrand om hoger te komen, verschilt de manier waarop wel degelijk.

ASWH, momenteel elfde met elf punten uit tien wedstrijden, speelt al langere tijd op dit niveau en wil hoe dan ook in de derde divisie blijven. ,,Ik schaam me een beetje over ons spel,'' vertelt ASWH-trainer Jack van den Berg. ,,Ik ben er verantwoordelijk voor, maar dit bevalt me totaal niet.''

Spijkenisse, zeventiende met acht punten uit elf duels, kijkt daarentegen niet naar de stand maar wil vooral aantrekkelijk en aanvallend voetbal spelen. De promovendus loopt met enige regelmaat tegen een nederlaag aan, maar trainer Peter Wubbe laat zich niet leiden door de resultaten. ,,Ik wil leuk en attractief voetbal zien en ook het publiek vermaken,'' zegt Wubbe. ,,Als de club dat anders ziet, dan zoeken ze maar een andere trainer.''

Kijk hierboven naar de reportage over de verschillen van de twee regioclubs in de derde divisie zaterdag.