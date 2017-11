Brandstichter opgepakt in Barendrecht

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag iemand op heterdaad opgepakt voor een autobrand op de Olmenwede in Barendrecht. Het gaat om een 23-jarige Rotterdammer.

De man kon snel worden aangehouden vanwege het autoalarm dat afging. Agenten in de buurt gingen er direct op af. Doordat ook toegangswegen door andere agenten werden geblokkeerd, kon de man geen kant op.

Er gaan met enige regelmaat auto's in vlammen op in de regio. Begin augustus was het ook raak in Barendrecht, toen op de Piet Heinstraat.