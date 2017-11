De Waard over Champions League-duel: 'Het wordt heel lastig'

Sliedrecht Sport maakt zich op voor de tweede ronde van de Champions League Volleybal. De Sliedrechtse dames ontvangen dinsdag in sporthal De Basis de Italiaanse grootmacht Imoco Volley Conegliano, die vorig seizoen nog verliezend finalist was in dit toernooi. Nienke de Waard, oud-speelster en huidig assistent-coach bij Sliedrecht Sport, wil het beste ervan maken in dit tweeluik.

Imoco Volley ging 'redelijk makkelijk' door de eerste ronde van de Champions League, zegt De Waard. "Alles ligt een stuk hoger en harder bij die ploeg. Het is een tandje beter dan wat we normaal gesproken tegenover ons krijgen in de eredivisie. Dat is het grote verschil." De oud-speelster merkt ook op dat Imoco Volley, met de Nederlandse speelster Robin de Kruijf in de ploeg, een lage foutenlast heeft.

De Waard weet dat het een zware wedstrijd gaat worden voor Sliedrecht Sport. "Op papier moet Icomo Volley deze wedstrijd gewoon winnen en maken we geen kans. Maar of dit duel David tegen Goliath genoemd moet worden? Na de wedstrijd moet je dat nog een keertje vragen", zegt De Waard met een knipoog. "Het gaat heel lastig worden, zeker omdat het over twee wedstrijden gaat. Maar het is interessant om te kijken in hoeverre we mee kunnen komen en kijken wat we kunnen bieden."

Sliedrecht Sport wil tegen Imoco Volley laten zien wat het waard is. De Waard vindt dat haar meiden ook moeten genieten: "Ik hoop dat we, met een mooie sfeer, bij vlagen mooi en hard werkend volleybal kunnen brengen."