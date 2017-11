Geen paspoorten meer in stadswinkels Pernis en Hillegersberg

Stadswinkel in Pernis

Rotterdam kleedt de stadswinkels van Pernis en Hillegersberg-Schiebroek toch verder uit. Mensen kunnen er volgend jaar niet meer terecht voor het doorgeven van verhuizingen, geboortes, of het aanvragen van rijbewijzen en uittreksels uit het bevolkingsregister.

Wethouder Visser kwam in 2015 met het plan om maar in een beperkt aantal gebiedscommissies volledige stadswinkels open te houden. In de helft ervan zou alleen een loket open blijven voor zorgvragen, juridische kwesties en de uitleg van ingewikkelde brieven.

Pernis en Hillegersberg-Schiebroek hebben zich daar fel tegen verzet . Visser beloofde toen dat de stadswinkels in die gebiedscomissies een jaar langer open zouden blijven, maar dan wel beperkt. Dat zorgde het afgelopen jaar voor veel drukte in Hillegersberg-Schiebroek.

Pernis

Visser schrijft aan de gemeenteraad dat Pernis nu alsnog wordt omgebouwd tot een locatie voor alleen zorg en welzijn. Voor bijvoorbeeld reisdocumenten moeten mensen vanaf 1 januari naar Hoogvliet.

Volgens de wethouder kan dat ook omdat mensen burgerzaken vaak online kunnen regelen. Ook zijn paspoorten langer geldig waardoor ze minder vaak hoeven te worden verlengd.

Hillegersberg-Schiebroek

De stadswinkel van Hillegersberg-Schiebroek wordt ook teruggebracht tot een kantoor voor alleen zorg en welzijn. Wel kunnen oudere bewoners van het stadsdeel er een dag per maand terecht voor een nieuw reisdocument.