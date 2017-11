Gemeenten gaan illegale wietkweek op dezelfde manier bestrijden

Alle gemeenten in het werkgebied van de Politie Eenheid Rotterdam gaan op dezelfde manier illegale wietkwekerijen aanpakken. In mei 2018 moet alles daarvoor geregeld zijn.

De 32 gemeenten (vijftien in regio Rijnmond en zeventien in regio Zuid-Holland Zuid) hebben een eenduidige werkwijze afgesproken voor zowel de aanpak van als het zoeken naar patronen en criminele netwerken.

Burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht was voorzitter van een werkgroep die namens alle gemeenten de gezamenlijke aanpak voorbereidde: "Nu is het zaak dat alle gemeenten dit de komende maanden uitrollen."

Dezelfde maatregelen en dezelfde boetes

"Je moet denken aan een APV (algemene plaatselijke verordening) die op dit punt in alle gemeenten hetzelfde wordt. Dus overal dezelfde bestuurlijke maatregelen als er een kwekerij wordt opgerold. Boetes van dezelfde hoogte en panden die sluiten voor dezelfde duur."

Samen monitoren

Ook gaan de gemeenten samen monitoren. "Als er een kwekerij wordt opgerold, wordt alles geregistreerd en vergeleken met wat er op andere plaatsen wordt aangetroffen. Zo hopen we de grote jongens te vinden", zegt Schrijer."Als er bijvoorbeeld in meerdere wietpanden dezelfde apparatuur wordt aangetroffen, of bepaalde panden te herleiden zijn naar één organisatie of bepaalde personen, dan krijg je criminele netwerken sneller in beeld."

Schrijer noemt deze afspraken "een basispakket". Elke gemeente mag zelf bepalen of die méér doet want: "In sommige gemeenten is het probleem groter dan elders. Je moet alleen geen waterbed-effect krijgen, ook daarom is het goed om de aanpak eenduidig te maken."

Gemeentelijke wietkweek

Net als Rotterdam wil ook Zwijndrecht dat een coffeeshop onder gemeentelijk toezicht meedoet met een proef van gemeentelijke wietkwekerijen, zoals afgesproken door het nieuwe kabinet.

"Als je de wietkweek uit de illegaliteit haalt, neem je al een hoop ellende weg", zegt Schrijer. "Daarover ga ik woensdag in Utrecht praten met andere gemeenten in het land".

Dat overleg staat los van de momenteel afgesproken regionale aanpak van illegale kwekerijen.