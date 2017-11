Rotterdamse speciaalzaak: schrap BTW op biologische producten

De BTW op biologische producten moet worden geschrapt. Dat is de insteek van een nieuwe petitie, die mede is opgezet door de Rotterdamse speciaalzaak Gimsel. Sinds vrijdag hebben 4500 mensen er al hun handtekening onder gezet.

"Laten we biologische voeding bereikbaar mensen voor mensen", zegt Roosmarijn Saat, eigenaar van de biologische speciaalzaak en voorzitter van de biowinkel-vereniging. "Het kabinet heeft plannen de BTW te verhogen, maar wij vinden juist dat het bereikbaarder moet worden voor mensen."

De organisatie streeft naar 45 duizend handtekeningen en wil die in honderd dagen tijd verzamelen. Eind februari wordt de petitie aan de minister aangeboden. De animo is groot, ziet Saat. "We zijn heel blij dat deze petitie zich als een olievlek verspreidt."