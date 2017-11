Een graad te warm: Rotterdamse strooiwagens gaan de weg niet op

De Rotterdamse strooiwagens stonden massaal klaar voor de eerste strooinacht van het jaar. Dinsdagochtend vroeg bleek dat ze toch de weg niet op hoefden. Volgens de gemeente was het een graad te warm.

"Het heeft een haar gescheeld, maar het is niet koud genoeg geworden", zegt Brigitte Moratis van de gemeente. "We zijn boven de nul graden gebleven, dan gaan we niet strooien. Dat houden we allemaal bij met meetapparatuur en weersvoorspellingen. Het was niet nodig."

Volgens weerman Ed Aldus was gladheid door vorst vannacht geen gevaar. "Als ze waren gaan rijden, was het weggegooid geld geweest", zegt Ed.

"De vorst zit nog niet in de grond. Het moet extra hard vriezen om weggedeelten te laten bevriezen. Het had dus hooguit heel lokaal een beetje glad kunnen worden.''