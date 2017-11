Spaanse rechter verlaagt straf moordenaars volleybalster Ingrid Visser

De straf van de twee mannen die in Spanje zijn veroordeeld voor de moord op volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein, is verlaagd. Ze kregen in maart veertig jaar, maar dat is door een hogere rechter in Spanje teruggebracht naar 34 jaar.

Ingrid Visser was een oud-volleybalster die haar carrière begon bij Nesselande in Rotterdam. Samen met Severein was zij in het voorjaar van 2013 wekenlang vermist in Spanje. Hun verminkte lichamen werden uiteindelijk gevonden in een boomgaard. De twee daders zijn een Spanjaard en een Roemeen. De Spanjaard had een zakelijk conflict met de Nederlanders en had de Roemeen opdracht gegeven tot de moorden.