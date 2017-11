'Disney aast op grote delen 21st Century Fox'

Disney heeft gesproken met 21st Century Fox over een overname van grote delen van het mediabedrijf, meldt de Amerikaanse zender CNBC op basis van ingewijden.

21st Century Fox, dat eigenaar is van onder meer nieuwszender Fox News, zou zich willen toeleggen op nieuws en sport en zijn entertainmentactiviteiten willen afstoten. De top van het bedrijf ziet geen brood in de entertainmenttak door gebrek aan schaal in die branche.

Disney is wél groot genoeg om te concurreren met bedrijven als Netflix die de mediasector op zijn kop hebben gezet. De film- en televisieproductietak van 21st Century Fox kan een belangrijke rol spelen in de plannen van Disney om zelf een streamingkanaal op te zetten om direct te concurreren met Netflix.