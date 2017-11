Gratis met de metro tijdens komende jaarwisseling

Foto: Tom van Vark

Ook tijdens de komende jaarwisseling kunnen bezoekers van de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam weer gratis met de metro reizen. Volgens de Rotterdamse wethouder Langenberg is het vuurwerk een feest. "Dat moet je niet verknallen door lang in de auto te zitten. Reizigers moeten wel even de dienstregeling checken, want de metro's stoppen niet op elk station."

Tussen tien uur 's avonds en twee uur 's nachts rijdt er elke tien minuten een metro. Vorig jaar bleek de gratis metro tijdens oud en nieuw een groot succes . Tienduizenden reizigers maakten toen gebruik van de service.