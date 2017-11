Rectificatie: De Unie doorverkocht, niet failliet

Foto De Unie

RTV Rijnmond berichtte dinsdagochtend over het faillissement van restaurant en discotheek De Unie in Rotterdam. Dat blijkt niet te kloppen. Eigenaar Patrick Nijenhuis stelt dat De Unie een goedlopende zaak was en dat hij de zaak onlangs heeft doorverkocht aan een groep investeerders. Van een faillissement is dus geen sprake.