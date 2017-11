Inbraak in vogelklas Karel Schot

Via het raam kwamen de dieven de kantine binnen (Foto: Monique de Vrijer) Dieven lieten een grote puinhoop achter (Foto: Monique de Vrijer) Kluisjes van vrijwilligers zijn opengebroken (Foto: Monique de Vrijer)

In de Rotterdamse opvang vogelklas Karel Schot is in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. Kluisjes van vrijwilligers zijn opengebroken en leeggehaald en de inhoud van een donatiepot is meegenomen. Alle vogels zitten volgens een medewerker van de opvang aan het Afrikaanderplein nog veilig in hun verblijven.

De dieven hebben weinig buitgemaakt. "De donatiepot was laatst nog geleegd waardoor er tot gisteren nog maar zeven euro in zat. In de kluisjes van de vrijwilligers zaten voor zover bekend geen waardevolle spullen", laat Monique de Vrijer van Vogelklas Karel Schot weten. Voor Monique en haar collega's was het dinsdagochtend behoorlijk schrikken. "Rond half acht kwamen wij erachter. Er ligt overal glas. Via een raam in de kantine zijn ze binnengekomen. In de kantine is een sleutelkast opengebroken." Monique heeft geen idee waar de dieven op uit waren. "Er zijn geen zeldzame vogels die eventueel veel kunnen opleveren", aldus Monique. De politie heeft sporenonderzoek gedaan.