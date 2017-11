Rotterdamse rabbijn: 'Rutte, sta Jodenhaat niet toe'

De oproep is ook gericht aan burgemeester Aboutaleb (Foto: archief)

De Rotterdamse rabbijn Albert Ringer en Simon Cohen, de Rotterdamse voorzitter van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom, roepen premier Rutte op om wat te doen aan de toenemende haat tegen minderheden.

In een brief aan de minister-president noemen zij spreekwoorden als 'dood aan de Joden' en 'Hamas, Hamas, Joden aan het gas' als voorbeelden van toenemende Jodenhaat.

De oproep om daar paal en perk aan te stellen is ook gericht aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer en de burgemeesters. "Er is sprake van een gevaarlijke tendens. Velen zien parallellen met de dertiger-jaren van de vorige eeuw, waarin Jodenhaat steeds meer 'salonfähig' gevonden werd.''

"De overgrote meerderheid van de Joodse Nederlanders wil in Nederland blijven wonen en zich hier thuis blijven voelen. Daarom doen wij een beroep op u om dit alles niet langer gewoon, dus min of meer toegestaan te vinden, u uit te spreken en op te treden."