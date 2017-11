Regisseur De Marathon stopt na 'grensoverschrijdend gedrag'

De regisseur van de musical De Marathon, Job Gosschalk, legt zijn werk neer. Hij is naar eigen zeggen over grenzen gegaan met acteurs die hij begeleidde. Zijn vertrek heeft geen gevolgen voor de voorstellingen in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam.

Gosschalk zegt in een verklaring dat hij één-op-één met acteurs aan scènes heeft gewerkt en dat hij acteurs vroeg om hun kleren uit te doen.

Hij vindt dat hij daarbij in een aantal gevallen te ver is gegaan, maar spreekt tegen dat er sprake is geweest van fysiek contact.

"Het klopt dat ik één-op-één met acteurs aan scènes heb gewerkt, ook bij mij thuis", stelt Gosschalk in een verklaring. "Het is voorgekomen dat ik daarbij acteurs heb gevraagd hun kleren uit te doen. Ik ben daarbij in een aantal gevallen - besef ik nu - over grenzen gegaan. Als ik mensen heb gekwetst of een pijnlijke herinnering heb bezorgd, spijt mij dat heel erg. Die mensen zou ik graag persoonlijk mijn excuses willen aanbieden."

Hoofdrolspeler John Buijsman van De Marathon reageert dinsdagmiddag kort op het stoppen van Gosschalk. "Ik wist er niks van en ben erg geschrokken.''

Ook Marc van Kaam, directeur van het Luxor, zegt geschrokken te zijn. "Dit is voor ons nieuws. De relatie die het Luxor had met Job Gosschalk was professioneel en hij is een fantastische regisseur".