Brand in gebouw Dordrecht: bewoners kunnen voorlopig niet naar huis

In een appartementencomplex aan de Schipbeekstraat in de Dordtse wijk De Staart is dinsdag brand uitgebroken in een spouwmuur. Waarschijnlijk zijn dakwerkzaamheden de oorzaak. De brand was net na 16:00 uur onder controle.

Het gaat om een pand met zes woonlagen en zo'n vijftig appartementen. Alleen de bewoners van de bovenste etages kunnen voorlopig niet naar huis. De brandweer heeft een paar woningen waar niemand thuis was, opengebroken om de aanwezigheid van koolmonoxide te kunnen meten. Het blussen van de brand is extra moeilijk, omdat de vlammen in een spouwmuur zitten. Bij de brand in Dordrecht raakte niemand gewond.