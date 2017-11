Medewerkers onwel, kantoor Woonstad Rotterdam ontruimd

Aan de Prins Alexanderlaan in Rotterdam is dinsdagmiddag een kantoor korte tijd ontruimd geweest nadat een aantal medewerkers onwel waren geworden. Zo'n zestig mensen moesten op straat wachten tot het gebouw weer werd vrijgegeven. Vier mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Even bestond het idee dat het zou gaan om koolmonoxide, maar dat is niet het geval. "We hebben alles gemeten, maar hebben niets aangetroffen wat lijkt op koolmonoxide", zegt Wim van der Wal van de brandweer.

Van der Wal: “We hebben wel geconstateerd dat het binnen vrij warm was. Mogelijk dat dat een aanleiding is geweest voor het onwel worden van deze mensen. Nu we binnen hebben geventileerd hebben de werknemers er geen last meer van.”