Rotterdammers opgepakt in gestolen auto na achtervolging

Twee Rotterdammers van 18 en 19 jaar oud, zijn maandagmiddag opgepakt na een achtervolging met de politie. Ze reden in een gestolen auto.

De wagen was een paar weken geleden gestolen in Dordrecht. Maandag werd de auto opgemerkt door camera's bij de Erasmusbrug.

Toen agenten aan de zuidkant van de brug de auto probeerden klem te rijden, ging de bestuurder er over de stoep vandoor.

De achtervolging ging over de Laan op Zuid, de Paul Krugerstraat en de La Reystraat naar de Putselaan. Daar sprongen drie jongens uit de auto en gingen er rennend vandoor.

Agenten slaagden erin om twee van de drie inzittenden te pakken te krijgen. De gestolen auto is in beslag genomen. De bestuurder, die ook geen rijbewijs had, heeft ook meerdere verkeersboetes gekregen voor zijn weggedrag tijdens de achtervolging.