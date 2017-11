Fitte Wijnaldum: 'Twee keer negentig minuten als het moet'

Als het aan Georginio Wijnaldum ligt, dan speelt hij de komende dagen twee keer een volledige wedstrijd met het Nederlands Elftal. De speler van Liverpool viel vorige week in het Champions League-duel met Maribor nog geblesseerd uit, maar speelde dit weekend alweer negentig minuten. ''Als de bondscoach wil dat ik twee keer negentig minuten speel, dan doe ik dat'', aldus de oud-Feyenoorder.

Wijnaldum herstelde wonderbaarlijk snel van zijn enkelblessure. ''Het deed de eerste dagen nog flink pijn, dus ik zat aan de ontstekingsremmers. Maar daarna ging het wel weer. Ik denk dat ik wel geluk heb gehad, want het had ook zo maar langer kunnen duren.''

De middenvelder ging na de competitiewedstrijd van Liverpool tegen West Ham United naar trainer Jürgen Klopp toe. ''Omdat ik negentig minuten heb gespeeld, ben ik naar hem gegaan om te zeggen dat ik naar het Nederlands Elftal ging. Hij vond het goed, maar we hebben wel afgesproken dat als ik iets voel, dat ik dan rustig aan zal doen'', zegt Wijnaldum na de Oranje-training.

Uitwedstrijden

Oranje speelt twee keer een uitwedstrijd. Donderdag wacht Schotland en volgende week dinsdag wordt er geoefend tegen Roemenië. Ondertussen spelen andere Europese landen voor de laatste tickets voor het WK in Rusland, komend jaar.

Ridderkerker Kevin Strootman is duidelijk. ''Het is vervelend dat we die kwalificatie-wedstrijden niet spelen. Het ligt aan onszelf dat we het nu alleen maar met oefenwedstrijden moeten doen. Wij moeten zorgen dat we goede resultaten gaan halen, tegen wie het ook is. Misschien kan het voor de ranking belangrijk zijn.''