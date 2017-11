Redactie Charlie Hebdo met de dood bedreigd om cartoon Tariq Ramadan

Het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo heeft een spotprent gepubliceerd van de omstreden islamitische filosoof Tariq Ramadan. Daarop is de voormalig adviseur van de gemeente Rotterdam te zien met een enorme erectie. "Ik ben de zesde zuil van de islam", staat erbij.

De islam kent de zogeheten vijf zuilen: geloofsbelijdenis, rituele gebeden, aalmoezen geven, vasten tijdens de ramadan en een bezoek aan Mekka. In bepaalde kringen wordt de jihad (heilige oorlog) gezien als de zesde zuil.

Tariq Ramadan (55) is onlangs beschuldigd van verkrachting van twee vrouwen en seksueel misbruik van minderjarige meisjes. Hij ontkent. Volgens hem is er sprake van een lastercampagne door zijn vijanden.

Ramadan begon in 2007 als integratie-adviseur van de gemeente Rotterdam. Ook was hij gastdocent op de Erasmus Universiteit. Hij raakte onder meer in opspraak door uitlatingen over homoseksualiteit en vertrok in 2009.

Het misbruik waarvan Ramadan wordt beschuldigd zou zich niet in Nederland hebben voorgedaan, maar in Frankrijk en Zwitserland.

Aangifte

Volgens het weekbladis de redactie van Charlie Hebdo na de publicatie van het Ramadan-cartoon opnieuw met de dood bedreigd. Het blad heeft aangifte gedaan.

Cartoons over de profeet Mohammed waren begin 2015 aanleiding voor een bloedbad op het kantoor van Charlie Hebdo in Parijs. Daarbij vielen toen twaalf doden.