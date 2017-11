Deel dit artikel:











Uitslaande brand in Barendrecht Foto: @Rotterdam1971

In Barendrecht is dinsdagmiddag brand uitgebroken in de zolder van een woning aan de Kastanjehout. Alle personen zijn veilig uit het pand gehaald.

In de woning werd een tijd gezocht naar een hond die vermist werd. De viervoeter is inmiddels gevonden, nagekeken door de dierenambulance en herenigd met zijn baasjes die in de buurt zijn opgevangen. De brandweer was rond 15:30 uur met meerdere blusvoertuigen en een hoogwerker ter plaatse om de uitslaande brand te blussen, omdat de vlammen naar naastgelegen woningen konden overslaan. Dat is ook gebeurd, één naastgelegen woning heeft uiteindelijk brandschade opgelopen. De vier mensen die in de woning aanwezig waren, zijn nagekeken door ambulancepersoneel, ze maken het goed. Zij moeten de komende nacht ergens anders slapen. De brandweer onderzoekt nog of de buren met brandschade wel thuis kunnen slapen.