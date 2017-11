Satudarah-lid uit Dordrecht opgepakt voor mishandeling

De politie heeft een 29-jarige man uit Dordrecht opgepakt voor mishandeling van zijn eigen vriendin. Ook wordt hij verdacht van witwassen. De man is bij de politie bekend als lid van de Dordtse afdeling van motorclub Satudarah.

Agenten kregen zaterdagochtend een melding van huiselijk geweld vanuit het huis aan de Sleutelbloemplein in Papendrecht. Binnen troffen ze een vrouw aan met verwondingen in haar gezicht. De verdachte was er inmiddels vandoor.

De politie vond de man op de Bilderdijkstraat in Zwijndrecht. In zijn auto lagen twee telefoons en een groot geldbedrag. Die zijn in beslag genomen.

Het slachtoffer wil geen aangifte doen. Toch is de politie een onderzoek begonnen naar het huiselijk geweld. Vanwege het geld in de auto, bekijkt de recherche ook of de man betrokken is bij witwaspraktijken

Motorclub

Volgens de politie staat de Dordtenaar bekend als lid van motorclub Satudarah. Het Openbaar Ministerie wil via de rechter een verbod op de motorclub bewerkstelligen.

Volgens justitie is er sprake van een criminele organisatie. Uit onderzoek van de Universiteit Leiden zou blijken dat meer dan tachtig procent van de leden van deze 'outlawclubs' een strafblad heeft.