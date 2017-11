Deel dit artikel:











'De Vrijheid van mijn Woonwagenhart' Het boek 'De Vrijheid van mijn Woonwagenhart'

Rijnmond Nu duikt in het derde uur van het programma de geschiedenis in van woonwagenbewoners in het Nederland vlak vóór, tijdens en na de oorlog. Dat kan, omdat de studiogast van vanavond daar een boek over heeft geschreven, de eerste met dat onderwerp. Hoe leefden zij? Hoe hielden zij stand in de Tweede Wereldoorlog, waar niet alleen Joden maar ook Sinti's werden vervolgd? Wat kenmerkt een 'woonwagenhart'?

Geschreven door Danique Crijnen

De Rotterdamse Maria Scheffer schreef onder de naam Helena Rangé het boek 'De Vrijheid van mijn Woonwagenhart' en is een uur lang te gast bij Ruud de Boer.

