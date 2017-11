Minister: 'Valboete voor ouderen uit voorwaarden halen'

Zorginstellingen zouden kosten in rekening brengen als ouderen te vaak hun alarmknop indrukken

Minister De Jonge fluit zorginstellingen terug die ouderen dreigen met valboetes. Dat heeft de Rotterdamse bewindsman laten weten nadat er Kamervragen zijn gesteld door de PvdA.

De Partij van de Arbeid reageerde op berichten in de media dat zorginstelling Aafje in Rotterdam en De Merwelanden in Dordrecht kosten rekenen als ouderen te vaak hun alarmknop indrukken.

Volgens De Jonge is zo'n valboete nog nooit opgelegd. Wel blijken de voorwaarden van de zorginstelling ruimte te bieden voor het vragen van extra geld als de alarmknop vaak wordt gebruikt.

De Jonge vindt dat dit niet kan en hij heeft Aafje en De Merwelanden gevraagd om de voorwaarden aan te passen.