Veel kritiek op sluiten stadswinkel Pernis 'Als je voor alles naar Hoogvliet moet, is het einde zoek' 'Het is te triest voor woorden dat de gemeenteraad dit besluit neemt'

Het besluit van wethouder Visser om de stadswinkel in Pernis te beperken tot een centrum voor Zorg en Welzijn, is niet goed gevallen bij de inwoners. "Als je voor alles naar Hoogvliet moet, is het einde zoek", zegt een oude man boos.

Voor een paspoort, uitreksel of het aangeven van een geboorte, moeten inwoners vanaf volgend jaar naar Hoogvliet. De inwoners zien steeds meer voorzieningen verdwijnen uit het dorp. "Het is te triest voor woorden dat de gemeenteraad dit besluit neemt", zegt Brian Frowijn, voorzitter van de gebiedscommissie Rotterdam-Pernis. Eigenlijk zou de stadswinkel al een jaar geleden worden gesloten, maar de gemeente besloot dit een jaar uit te stellen. "Ik begrijp niet dat er na dat jaar niet met ons is geëvalueerd", zegt Frowijn. Online

Volgens de wethouder kan het kantoor worden gesloten, omdat mensen burgerzaken vaak online kunnen regelen. Maar dat stuit op problemen bij de oudere bevolking van Pernis. Volgens de wethouder kan het kantoor worden gesloten, omdat mensen burgerzaken vaak online kunnen regelen. Maar dat stuit op problemen bij de oudere bevolking van Pernis. "Ik heb geen computer", reageert een man. "En ook geen auto, dus het kost me veel reistijd om naar Hoogvliet te gaan voor een stadswinkel." "Wij zijn een onderdeel van Rotterdam en dus hebben de Pernissers recht op een stukje dienstverlening", vindt Frowijn. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen over de sluiting. Frowijn roept ze op er nog eens over na te denken: "Kom naar Pernis toe en vraag het de mensen, dan hoor je dat die dienstverlening hier gewoon thuishoort."