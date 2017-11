Celstraffen voor overval op vrachtwagen met drugs

Drie Rotterdammers hebben dinsdag celstraffen gekregen tot 5,5 jaar voor een overval op een vrachtwagenchauffeur. Het slachtoffer reed vorig jaar september nietsvermoedend rond met 130 kilo cocaïne.

De drugs zaten in een lading bananenpulp die de man had opgehaald in de Rotterdamse haven. Bij Beneden-Leeuwen werd de chauffeur klemgereden.

De overvallers braken zijn container open en namen sporttassen met drugs mee. Toen de vrachtwagenchauffeur probeerde een van de tassen terug te pakken, werd hij met de dood bedreigd.

In totaal stonden vijf mannen terecht. Twee zijn er vrijgesproken. Justitie had tegen alle mannen zes jaar cel geëist.