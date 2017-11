Deel dit artikel:











Kantoor Hardinxveldse woningcorporatie ontruimd vanwege vloer Kantoor Omnivera in Hardinxveld-Giessendam

In Hardinxveld-Giessendam is het kantoor van woningcorporatie Omnivera GWZ ontruimd en gesloten. In het pand is een vloerconstructie gebruikt die mogelijk onveilig is. Een soortgelijke betonvloer bij Eindhoven Airport is eerder dit jaar gedeeltelijk ingestort.

Het personeel van Omnivera kreeg dinsdagmiddag te horen dat het pand aan de Rijnstraat moest worden ontruimd. "Daar zijn we nu nog mee bezig", zegt woordvoerder Erna Bosschart van Omnivera. "We hebben nu alle maatregelen genomen, zodat onze klanten er zo min mogelijk last van hebben." In het pand uit 2006 werken ongeveer dertig mensen van Omnivera. "Zij kunnen aan de slag bij een ander kantoor aan de Handelstraat", gaat Bosschart verder. "Daar kunnen onze klanten terecht. Ook zullen de komende periode mensen thuiswerken, waar dat mogelijk is." Komende week wordt het pand van Omnivera verder onderzocht en wordt bekeken of met extra maatregelen het pand weer veilig betreden kan worden. De garages en werkruimtes kunnen wel gebruikt worden. Controle

Na het gedeeltelijk instorten van de parkeergarage bij Eindhoven Airport zijn overal in het land gebouwen gecontroleerd met dezelfde vloerconstructie. In Hardinxveld-Giessendam gaat het om dertig panden. Twee gebouwen vielen in de risicocategorie. Na een risicoanalyse blijkt dat het gebouw van Omnivera niet voldoet aan richtlijnen die zijn opgesteld door de overheid. Een gecontroleerd schoolgebouw is wel in orde. Eerder werden in Rotterdam al het Polakgebouw van de Erasmus Universiteit en een school in Sliedrecht gesloten vanwege de vloerconstructie.