Winston Post:'De werkwijze van Gosschalk was bij vrijwel elke acteur bekend'

Steeds meer acteurs vertellen over de werkwijze van regisseur Job Gosschalk en zijn ‘grensoverschrijdend gedrag’. Hij zou als castingdirecteur meerdere acteurs gevraagd hebben om hun kleren uit te doen.

Tegenover NOS op 3 delen zeker vijf acteurs verhalen over de seksuele intimidatie door Gosschalk, die ook een castingbureau had. “Dan denk je op kantoor te belanden, maar sta je ineens bij hem thuis”, zegt één van hen. “Voor je het weet, heb je een tong in je mond en een hand in je kruis.”

Rotterdammer Winston Post, bekend van onder andere Goede Tijden Slechte Tijden, Onderweg naar Morgen en Westenwind, kreeg ook te maken met Gosschalk. Hij nodigde Post uit na kantoortijden voor begeleiding.

Post tegen NOS op 3: “Hij vroeg of ik mezelf als serieus acteur zag. In dat geval moest ik wel aan wat voorwaarden voldoen. Te weten: scènes spelen waarbij gêne geen rol speelt en ik uiteindelijk ging masturberen. De grens was voor mij reeds voor dat moment bereikt en ik brak de bijles af.”

Volgens Post was de werkwijze van Gosschalk ‘bij vrijwel iedere Nederlandse acteur’ bekend. “Onder elkaar praat je erover, maar naar buiten treden, dat is nog nooit gebeurd.”

Betast

In een verklaring zegt Gosschalk geen mensen te hebben betast. Een van de (anonieme) acteurs die NOS op 3 heeft gesproken, zegt dat hij wel degelijk meerdere keren is betast, ook zijn geslachtsdeel. Seks is er niet geweest.

Een ander slachtoffer zegt dat Gosschalk het al jaren op hem had gemunt. Al twintig jaar geleden, tijdens een castingsessie op de toneelschool zou hij gevraagd hebben of hij hem wilde pijpen. Of andersom.

Weer een andere acteur zegt dat hij was benaderd voor privélessen van Gosschalk, bij Kemna Casting. Hij moest in een lokaal gaan staan met z’n ogen dicht. “Hij zei dat er drie ontzettend knappe vrouwen staan en die wilden me uitkleden. Ik moest zwaarder gaan ademen en geil worden. Ik heb toen gedaan alsof ik flauwviel en ben naar huis gegaan.”

Gosschalk belde de acteur later op met het verhaal dat hij ‘heus niet aan hem zou zitten’, omdat ‘hij geen rare man was’.



Baan

Laatstgenoemde acteur zegt dat Gosschalk hem daarna nooit dwars heeft gezeten bij het zoeken naar werk, maar dat geldt niet voor iedereen. Een ander zegt dat hij voor zijn gevoel op ‘een zwarte lijst’ terecht is gekomen. Hij mocht nooit meer auditie doen.

Via omwegen was het doen van auditie wel mogelijk, maar daar kwam Gosschalk altijd achter.

In geen van de gevallen is aangifte gedaan tegen Gosschalk. Gosschalk kwam dinsdag zelf naar buiten met een bekentenis. Hij stopt ermee. In Nieuwe Revu verscheen onlangs een artikel waarin acteurs verhalen vertelden over vreemde castings. De naam van Gosschalk werd daarin niet genoemd.